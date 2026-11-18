Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής και σήμερα, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, δυσκολεύοντας τις μετακινήσεις.

Ειδικότερα, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από το Περιστέρι προς τις βόρειες περιοχές της Αθήνας. Η κυκλοφορία είναι αυξημένη και στη λεωφόρο Κηφισίας, όπου οι οδηγοί συναντούν προβλήματα σε διάφορα σημεία της διαδρομής.

Προβλήματα και στην Αθηνών – Κορίνθου

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα και στην Αθηνών – Κορίνθου. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, με τις καθυστερήσεις να επιβαρύνουν την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Αττική Οδό, όπου σημειώνονται καθυστερήσεις, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.