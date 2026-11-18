Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά συνάντηση με την κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε έξω από το σπίτι της οικογένειας στη Βούλα για τη δύσκολη περίοδο που περνούν. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο κομποσκοίνι του αδελφού της, το οποίο φοράει και κρατά πάντα μαζί της.

«Είναι πολύ δύσκολο αυτό που περνάμε. Φοράω το κομποσκοίνι του Γιώργου», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη συναισθηματική φόρτιση της οικογένειας.

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε και για την αγάπη που συνεχίζει να δείχνει ο κόσμος στον Γιώργο. Όπως είπε, τα θετικά λόγια και η στήριξη του κόσμου αποτελούν σημαντική πηγή δύναμης για τους δικούς του ανθρώπους.

Οι δηλώσεις προβλήθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Μαρία Βλάχου.