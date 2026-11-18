Έντονες αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από τα επεισόδια μετά την πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, το βράδυ της Τρίτης στην Αθήνα. Στο οπτικό υλικό φαίνεται αστυνομικός των ΜΑΤ να χτυπά με το γκλοπ στο κεφάλι νεαρή γυναίκα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Το περιστατικό έχει ήδη κινητοποιήσει την Ελληνική Αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τόσο ποινική όσο και πειθαρχική έρευνα για τη συμπεριφορά του αστυνομικού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της μετά το χτύπημα και έπεσε στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο.

Τι συνέβη στη λεωφόρο Αλεξάνδρας

Οι εικόνες καταγράφηκαν μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης πορείας προς την αμερικανική πρεσβεία. Στην περιοχή της λεωφόρου Αλεξάνδρας σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ ομάδων ατόμων και αστυνομικών δυνάμεων.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας. Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το χτύπημα, αλλά και τις ευθύνες που ενδέχεται να προκύπτουν.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Η Ελληνική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το βίντεο απεικονίζει αστυνομικό της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης να ασκεί βία σε βάρος γυναίκας.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία για την άμεση διερεύνηση, τόσο σε ποινικό όσο και σε πειθαρχικό επίπεδο».

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ποινή ή απόφαση σε βάρος του αστυνομικού. Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στο περιστατικό και να καθορίσει εάν προκύπτουν ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες.

Πηγή βίντεο/Χ/bernabeo2022