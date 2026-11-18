" Ως γραφείο Τύπου έχουμε εντοπίσει οι ίδιοι υλικό όπου διακρίνεται αστυνομικός να ασκεί βία εναντίον της και προσπαθούμε να διασταυρώσουμε τα στοιχεία "

Αναφορά στα επεισόδια που σημειώθηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου έκανε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σχολιάζοντας παράλληλα το οπτικό υλικό που κάνει τον γύρο των κοινωνικών δικτύων και καταγράφει αστυνομικό να χτυπά με γκλοπ μια γυναίκα στο κεφάλι.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η κυρία Δημογλίδου δήλωσε αρχικά: «Σημειώθηκε περιστατικό με τον τραυματισμό μιας γυναίκας, το οποίο βρίσκεται ήδη υπό ποινική και πειθαρχική διερεύνηση. Όπως φαίνεται, η γυναίκα βρισκόταν ανάμεσα στους διαδηλωτές που αποχωρούσαν. Ως γραφείο Τύπου έχουμε εντοπίσει οι ίδιοι υλικό όπου διακρίνεται αστυνομικός να ασκεί βία εναντίον της και προσπαθούμε να διασταυρώσουμε τα στοιχεία».

Η ίδια υπογράμμισε κατηγορηματικά πως «ό,τι κι αν είχε προηγηθεί, δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η χρήση βίας εναντίον πολιτών την ώρα που αποχωρούν από την πορεία».

Όπως πρόσθεσε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, «αστυνομικοί της Ασφάλειας μετέβησαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η τραυματίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ίδια ή άτομα που βρίσκονταν μαζί της γνωρίζουν ποιος της επιτέθηκε και πώς ακριβώς προκλήθηκε ο τραυματισμός της».