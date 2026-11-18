Τραγική τροπή πήρε ένας καβγάς στον δρόμο στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 58χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από έντονο διαπληκτισμό για ασήμαντη αφορμή.

Θανατηφόρα κατάληξη είχε μια έντονη λογομαχία ανάμεσα σε τρεις άνδρες στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα έναν 58χρονο να καταρρέει και να χάνει τη ζωή του λίγο αργότερα.

Βάσει των στοιχείων της Αστυνομίας, το συμβάν εκτυλίχθηκε χθες γύρω στις 18:00 το απόγευμα, όταν ο 58χρονος διαπληκτίστηκε με δύο άλλους άνδρες, ηλικίας 46 και 83 ετών. Αιτία της σύγκρουσης φέρεται να ήταν ζημιές που είχαν σημειωθεί σε όχημα που ανήκε στον κουνιάδο του 58χρονου.

Εν μέσω της αντιπαράθεσης, ο 58χρονος λιποθύμησε. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Παύλου Μελά προχώρησαν στη σύλληψη του 46χρονου και του 83χρονου. Όπως γνωστοποίησε η ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης.

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες του περιστατικού, εξετάζοντας παράλληλα και τον ιατρικό φάκελο του θανόντος.