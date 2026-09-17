Παύλος Φύσσας: Συγκεντρώσεις σε Κερατσίνι και Πειραιά
Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στον Πειραιά και το Κερατσίνι, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Σήμερα, στις 18:30, έχει προγραμματιστεί συναυλία στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, ενώ αύριο, στις 17:30, θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι.
Η συγκέντρωση στο Κερατσίνι
Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά καλεί τις σχολικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φύσσα.
Η αυριανή συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 17:30, στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Τα σχολεία που το επιθυμούν καλούνται να συμμετάσχουν και να προχωρήσουν σε συμβολική κατάθεση λουλουδιών. Παράλληλα, η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει σε όσους το επιθυμούν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του. Στις σχολικές κοινότητες αναμένεται επίσης να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή.
Σήμερα η συναυλία στα Λιπάσματα Δραπετσώνας
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, σήμερα στις 18:30 θα πραγματοποιηθεί συναυλία στον χώρο των Λιπασμάτων Δραπετσώνας. Η συναυλία εντάσσεται στις δράσεις μνήμης που έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή.
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