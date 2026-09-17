Πόσοι Έλληνες έχουν ψηφίσει για τα νέα χαρτονομίσματα;

Περίπου 148.000 πολίτες στην Ελλάδα έχουν λάβει μέρος στην ψηφοφορία

Εντυπωσιακή είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στην ψηφοφορία για τα νέα σχέδια των χαρτονομισμάτων του Ευρώ.

Όπως προκύπτει, περίπου 148.000 πολίτες στην Ελλάδα είχαν λάβει μέρος έως και χθες, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, στη δημόσια διαδικτυακή έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ.

Η προθεσμία για την ψηφοφορία σιγά σιγά κλείνει, καθώς η διαδικασία του Ευρωσυστήματος ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 και καλεί τους πολίτες της ευρωζώνης που δεν έχουν συμμετάσχει ακόμη να επιλέξουν ανάμεσα σε δέκα προτάσεις.

Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η συμμετοχή των Ελλήνων κινείται σε ικανοποιητικό επίπεδο αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας. Ενώ παράλληλα, στο σύνολο της ευρωζώνης, έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, είχαν συμμετάσχει στην διαδικασία της επιλογής περίπου 9 εκατομμύρια πολίτες.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει δύο παραπάνω λόγους για να ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας:

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Η ψηφοφορία της ΕΚΤ για τα νέα χαρτονομίσματα ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τον Ιούλιο τις δέκα προτάσεις που προκρίθηκαν για τον επανασχεδιασμό των τραπεζογραμματίων.

Αν και οι πολίτες συμμετέχουν στην επιλογή μέσω της διαδικτυακής ψηφοφορίας, η τελική απόφαση δεν θα προκύψει αποκλειστικά από αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αναμένεται να επιλέξει μία από τις προτάσεις προς το τέλος του έτους. Ωστόσο, θα λάβει επίσης υπόψιν την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, την τεχνική αξιολόγηση και τα ευρήματα δύο ερευνών.

Η πρώτη είναι η ανοικτή διαδικτυακή έρευνα, στην οποία συμμετέχουν οι πολίτες. Παράλληλα, ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών θα διεξαγάγει δεύτερη έρευνα με τα ίδια ερωτήματα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα κατοίκων της ευρωζώνης.

Μετά την επιλογή του τελικού σχεδίου, η ΕΚΤ θα δώσει στη δημοσιότητα έκθεση με τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών.

Οι δύο θεματικές των νέων σχεδίων ευρώ

Οι δέκα προτάσεις οργανώνονται γύρω από δύο θεματικές ενότητες:

Η πρώτη, με τίτλο «Ευρωπαϊκός πολιτισμός», προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά της ηπείρου μέσα από εμβληματικές προσωπικότητες, όπως η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Θερβάντες.

προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά της ηπείρου μέσα από εμβληματικές προσωπικότητες, όπως η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν και ο Θερβάντες. Η δεύτερη θεματική, «Ποτάμια και πουλιά», χρησιμοποιεί στοιχεία της φύσης ως αναφορές στην ελευθερία, την ενότητα και τη σύνδεση των ανθρώπων με το φυσικό περιβάλλον.

Οι προτάσεις προέκυψαν από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό στον οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες. Από αυτούς, 25 επιλέχθηκαν για να καταθέσουν σχέδια για μία ή και για τις δύο θεματικές.

Η παρέμβαση της Κριστίν Λαγκάρντ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι: «τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα μέσο πληρωμής καθώς αποτελούν μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης. Χάρη στα σχέδια τους που συνδυάζουν αισθητική και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή μας ταυτότητα».

Η συμμετοχή στην έρευνα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να εκφράσουν προτίμηση για την οπτική ταυτότητα των μελλοντικών τραπεζογραμματίων, πριν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ λάβει την τελική απόφαση.