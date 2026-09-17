Μύκονος: Έφοδος της αστυνομίας στην πολεοδομία

Έφοδο για έρευνα έχει κάνει αυτή την ώρα η αστυνομία στην Πολεοδομία της Μυκόνου.

Μετά από εντολή εισαγγελέα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με την λειτουργία της υπηρεσίας. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό της υπηρεσίας, με τις έρευνες να συνεχίζονται μέχρι τη Δευτέρα. Τότε αναμένεται να φτάσει στο σημείο κλιμάκιο της πολεοδομίας της Σύρου, προκειμένου να ελεγχθούν τα αρχεία της υπηρεσίας.

Οι αρχές προχωρούν στις συγκεκριμένες ενέργειες καθώς, ο εισαγγελέας είχε εκδόσει μία σειρά από παραγγελίες προς την υπηρεσία οι οποίες ωστόσο έμειναν αναπάντητες.