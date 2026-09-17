Θεσσαλονίκη: Μαθητής έβγαλε μαχαίρι στο σχολείο

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε Γυμνάσιο στην Θεσσαλονίκη, όταν ένας 14χρονος μαθητής έβγαλε μαχαίρι μέσα στο σχολείο σήμερα.

Συγκεκριμένα ο μαθητής σε Γυμνάσιο στον Λαγκαδά, έβγαλε μαχαίρι και άρχισε να απειλεί τους συμμαθητές του περίπου στις 10 το πρωί. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς.

Στο σχολείο κλήθηκε η αστρυνομία, και ο ανήλικος συνελήφθη.