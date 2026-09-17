Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο στα νησιά

Σε κίνδυνο κατηγορίας 3 για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται πολλά νησιά και περιοχές της χώρα αύριο.

Συγκεκριμένα, η Χίος, τα Ψαρά, η Σάμος και η Ικαρία, τα νησιά των Κυκλάδων το Λασίθι και τα Δωδεκάνησα, βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό.

Παράλληλα, στο κίτρινο βρίσκονται και πολλές περιοχές της Εύβοιας. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες, συμβουλεύοντάς τους να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση πυρκαγιάς.