Κρήτη: Μόνο τις τελευταίες ώρες έχουν διασωθεί 110 μετανάστες

Οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη αποτελούν πλέον σύνηθες φαινόμενο, καθώς μόνο τις τελευταίες ώρες, έχουν διασωθεί 110 μετανάστες.

Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης, σε δύο διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές διασώθηκαν αλλοδαποί μετανάστες στην Κρήτη

Από μη επανδρωμένο σκάφος Frontex εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο, 71 μετανάστες στην θαλάσσια περιοχή της Αγίας Γαλήνης χτες βράδυ. Ένα φορτηγό πλοίο σημαίας Τουρκίας ενημέρωσε το Λιμενικό Σώμα. Το πλοίο περισυνέλλεξε τους αλλοδαπούς και στη συνέχεια τους παρέλαβε η αρμόδια Λιμενική Αρχή. Συγκεκριμένα πρόκειται για 68 άνδρες μία γυναίκα και ένα ανήλικο παιδί. Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε χώρο φιλοξενίας στο Ρέθυμνο.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, εντοπίστηκαν 39 μετανάστες στην παραλία Γερόκαμπος στους Καλούς Λιμένες. Από αυτούς οι 37 ήταν άνδρες, και 2 ανήλικα παιδιά. Όλοι μεταφέρθηκαν με λεωφορείο στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.