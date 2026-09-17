Διαβατά: 15 παραβάσεις του ΚΟΚ και 13 ακινητοποιήσεις οχημάτων

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί και έως το μεσημέρι χτες σε οικισμό των Διαβατών, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Συνολικά ελέγχθηκαν 134 άτομα και 88 οχήματα.

Ποιοι συμμετείχαν στην επιχείρηση

Η δράση έγινε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, με τη συνδρομή αστυνομικών από υπηρεσίες της ίδιας Διεύθυνσης, καθώς και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε άτομα και οχήματα που βρίσκονταν στον οικισμό των Διαβατών.

15 παραβάσεις του ΚΟΚ – Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης διαπιστώθηκαν 15 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Για τις παραβάσεις βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές, ενώ 13 οχήματα ακινητοποιήθηκαν.

Όπως αναφέρεται, παρόμοιες αστυνομικές δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού Θεσσαλονίκης.