Έκτατες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι την Παρασκευή (18/9) από τις 14:00 το μεσημέρι.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής εκδηλώσεων στη μνήμη του Π. Φύσσα στην περιοχή της Νίκαιας και του Κερατσινίου, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν την ημέρα της επετείου του θανάτου του.

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδούς και λεωφόρους, ως εξής:

Λεωφ. Σαλαμίνος, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,

Λεωφ. Π. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,

Π. Φύσσα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος,

Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως,

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,

Καρακουλουξή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα κατά τις ώρες 14.00- 23.00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων στις παραπάνω οδούς και Λεωφόρους.

Η Αστυνομία παρακαλεί επίσης τους οδηγούς , για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν την κυκλοφορία στα παραπάνω σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.