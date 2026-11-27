Με μια φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αντώνης Καρπετόπουλος αποχαιρέτησε τον Αντώνη Πανούτσο, φίλο και επί χρόνια συνεργάτη του στη δημοσιογραφία.

Το μήνυμα του Αντώνη Καρπετόπουλου για τον Αντώνη Πανούτσο

Ο γνωστός αθλητικογράφος επέλεξε να αναφερθεί σε μια χαρακτηριστική εικόνα του Αντώνη Πανούτσου και στις εκπομπές που έκαναν μαζί, γράφοντας: «Αντίο φίλε, για μένα θα είσαι πάντα με την μηχανή στα πέριξ της παραλιακής και θα σε περιμένω να κάνουμε εκπομπή….».

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος και ο Αντώνης Πανούτσος αποτελούν ίσως πιο το χαρακτηριστικό δίδυμο της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας. Από κοινού παρουσίαζαν την επιτυχημένη ραδιοφωνική εκπομπή «Να τα λέτε, να τα γράφετε».

Εκτός από τη συνεργασία τους στο ραδιόφωνο, οι δύο δημοσιογράφοι έγιναν ευρέως γνωστοί στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από σατιρικές αθλητικές εκπομπές, με πιο χαρακτηριστική το «Tora Tora Tora» (1998–2002), όπου σχολίαζαν τα μεγάλα ποδοσφαιρικά γεγονότα.