Συνελήφθη ο οδηγός της νταλίκας που ανετράπη στον κόμβο των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» χθες το πρωί, στη Θεσσαλονίκη.

Τα πρόστιμα που του επιβλήθηκαν ήταν «τσουχτερά».

Κατά τον έλεγχο οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο 43χρονος οδηγός δεν είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ασφαλείας.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός δεν είχε ασφαλίσει σωστά κοντέινερ που μετέφερε, μέσω ειδικών κλειδιών, με αποτέλεσμα να ανατραπεί πάνω στο οδόστρωμα και να συμπαρασύρει το φορτηγό.

Στον οδηγό, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 4.250 ευρώ.