Θεσσαλονίκη-Συνελήφθη ο οδηγός νταλίκας που ανετράπη- 4.250 ευρώ πρόστιμα
Συνελήφθη ο οδηγός της νταλίκας που ανετράπη στον κόμβο των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» χθες το πρωί, στη Θεσσαλονίκη.
Τα πρόστιμα που του επιβλήθηκαν ήταν «τσουχτερά».
Κατά τον έλεγχο οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο 43χρονος οδηγός δεν είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ασφαλείας.
Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ο οδηγός δεν είχε ασφαλίσει σωστά κοντέινερ που μετέφερε, μέσω ειδικών κλειδιών, με αποτέλεσμα να ανατραπεί πάνω στο οδόστρωμα και να συμπαρασύρει το φορτηγό.
Στον οδηγό, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 4.250 ευρώ.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις