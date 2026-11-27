Για τη δύσκολη περίοδο που περνά μετά τον θάνατο του πατέρα της μίλησε η Κατερίνα Στικούδη, καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day».

Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι δεν επιθυμούσε να επεκταθεί στην πρόσφατη απώλεια, καθώς προσπαθεί καθημερινά να διαχειριστεί τη θλίψη της.

Όπως είπε, τα παιδιά της, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί της τη βοηθούν να κρατά την καθημερινότητά της σε ισορροπία.