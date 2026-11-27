15 χιλιόμετρα χωρίς καλώδια και νέος στόλος στις καθημερινές σου διαδρομές

15 χιλιόμετρα χωρίς καλώδια και νέος στόλος στις καθημερινές σου διαδρομές

Τι φέρνει ο νέος διαγωνισμός, ύψους 108,25 εκατ. ευρώ

Ο ΟΑΣΑ προχωρά σε νέο διαγωνισμό για την προμήθεια 130 ηλεκτρικών οχημάτων, εκ των οποίων τα 90 είναι ηλεκτρικά λεωφορεία και τα 40 αρθρωτά τρόλεϊ νέας τεχνολογίας.

Ο διαγωνισμός, που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση, έχει συνολικό προϋπολογισμό 108,252 εκατ. ευρώ και αφορά συμφωνία-πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Τα λεωφορεία θα πρέπει να έχουν πραγματική αυτονομία τουλάχιστον 240 χιλιομέτρων με μία φόρτιση και μπαταρίες χωρητικότητας τουλάχιστον 400 kWh. Η ελάχιστη ισχύς του ηλεκτροκινητήρα θα είναι 170 kW, ενώ κάθε όχημα θα μπορεί να μεταφέρει τουλάχιστον 75 επιβάτες.

Στις τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται επίσης κλιματισμός με ελάχιστη ψυκτική ισχύ 32 kW και θερμαντική ισχύ 15 kW. Όσον αφορά τα σημεία φόρτισης, προβλέπεται ελάχιστη συνολική ισχύς 180 kW και σύνδεσμοι τύπου CCS-2.

Τρόλεϊ 18 μέτρων που κινούνται και χωρίς καλώδια

Το δεύτερο τμήμα του διαγωνισμού αφορά 40 αρθρωτά ηλεκτροκίνητα τρόλεϊ μήκους 18 μέτρων, με τεχνολογία IMC. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 36 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Τα νέα οχήματα θα μπορούν να φορτίζουν εν κινήσει μέσω του εναέριου δικτύου, αλλά και να συνεχίζουν τη διαδρομή τους χωρίς σύνδεση με τα καλώδια. Η ελάχιστη αυτονομία τους εκτός δικτύου θα είναι 15 χιλιόμετρα, χάρη σε συσσωρευτές χωρητικότητας τουλάχιστον 60 kWh.

Η ισχύς του κινητήρα θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον τα 220 kW, ενώ κάθε τρόλεϊ θα μπορεί να μεταφέρει τουλάχιστον 110 επιβάτες. Για τον κλιματισμό προβλέπεται ελάχιστη ψυκτική ισχύς 45 kW και θερμαντική ισχύς 35 kW.

Πώς θα επιλεγούν οι προμηθευτές

Η διακήρυξη προβλέπει την επιλογή ενός προμηθευτή για κάθε τμήμα, εφόσον κατατεθούν αποδεκτές προσφορές. Η ανάθεση θα γίνει με βάση τη σχέση ποιότητας και τιμής.

Στην αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η αυτονομία των οχημάτων, η χωρητικότητα των μπαταριών, η ισχύς των κινητήρων, ο αριθμός των επιβατών που μπορούν να μεταφέρουν, οι εγγυήσεις και ο χρόνος παράδοσης.