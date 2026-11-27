Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε, αυτή τη φορά στην Πάτρα, όταν δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια.

Οι ανήλικες τραυματίστηκαν και η μεταφορά τους στο νοσοκομείο κρίθηκε απαραίτητη.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε σχολείο κοντά στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καυγάς φέρεται να ξεκίνησε μέσα στη σχολική αίθουσα ή κατά την αποχώρηση των μαθητριών από αυτήν.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι δύο ανήλικες διαπληκτίστηκαν, με την αντιπαράθεση να κλιμακώνεται γρήγορα και να καταλήγει σε σωματική συμπλοκή σε χώρο έξω από το σχολείο.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να αντάλλαξαν μπουνιές και κλωτσιές, ενώ προκλήθηκαν και γρατζουνιές.

Η κατάσταση κρίθηκε αρκετά σοβαρή, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν και οι δύο στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι δύο μαθήτριες αναμένεται να εξεταστούν και από ιατροδικαστή, ενώ, εφόσον ολοκληρωθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει και τις δικαστικές αρχές, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γονέας μίας εκ των μαθητριών προσέφυγε στον εισαγγελέα.