Στο έλεος της κακοκαιρία βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες να έχουν πλήξει ήδη αρκετές περιοχές.

Ειδικότερα οι κάτοικοι της Κέρκυρας προετοιμάζονται για τυχόν σημερινές έντονες βροχοπτώσεις.

Χθες το βράδυ σε “επιφυλακή” βρισκόντουσαν οι κάτοικοι της Λευκίμμης, καθώς το ποτάμι φούσκωσε από τον μεγάλο όγκο του νερού. Η στάθμη του νερού είχε ανέβει σημαντικά, με τους κάτοικους να αγωνιούν για τυχόν υπερχείλιση του ποταμού.

Πλημμύρισε σχολείο

Η κακοκαιρία άφησε το αποτύπωμά της και σε Δημοτικό σχολείο του νησιού, με γονείς και εκπαιδευτικούς να καταγγέλουν ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πλημμυρίζει το σχολείο.

Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο Ανδρέας Κουρσάρης, πρόεδρος του ΣΕΠΕ Κέρκυρας, κάνοντας λόγο για επαναλαμβανόμενα περιστατικά και όχι μεμονωμένα.

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο, φαίνονται πλημμυρισμένα πατώματα σε εσωτερικούς χώρους του σχολείου, με τους καθηγητές και τον πρόεδρο του ΣΕΠΕ, να κάνουν αναφορές για κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και βραχυκυκλώματος, ενώ παράλληλα τοποθέτησαν το υλικό του σχολείου σε παλέτες ώστε να το προστατέψουν από τα νερά.

Πηγή: corfutvnews.gr