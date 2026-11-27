Νέα αναβολή, την τρίτη κατά σειρά, έλαβε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού, ο οποίος έπεσε θύμα τυφλής οπαδικής βίας στην περιοχή της Χαριλάου πριν από σχεδόν πέντε χρόνια. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τις 4 Οκτωβρίου 2027.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από αίτημα συνηγόρου υπεράσπισης, ο οποίος επικαλέστηκε επαγγελματικό κώλυμα, καθώς παρίσταται σε άλλη δίκη με προσωρινά κρατούμενους των οποίων το ανώτατο όριο προφυλάκισης πλησιάζει στη λήξη του.

Την αποδοχή του αιτήματος πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι η αναβολή αποτελούσε «μονόδρομο», καθώς ανέκυψε ζήτημα συγκρότησης του Δικαστηρίου: στην προηγούμενη συνεδρίαση, στις 23 Οκτωβρίου, δεν είχε διενεργηθεί η κλήρωση των ενόρκων που ανήκαν στη σύνοδο της συγκεκριμένης περιόδου.

Οι τακτικοί δικαστές έκαναν δεκτό το αίτημα και προχώρησαν στην αναζήτηση νέας ημερομηνίας. Αν και η εισαγγελέας αντιπρότεινε τον ερχόμενο Μάρτιο, τόσο οι δικηγόροι προς υποστήριξη της κατηγορίας όσο και της υπεράσπισης εξέφρασαν αντιρρήσεις λόγω βεβαρημένου επαγγελματικού προγράμματος, ζητώντας η εκδίκαση να μεταφερθεί στην αρχή του επόμενου δικαστικού έτους. Έπειτα από διακοπή της συνεδρίασης και έλεγχο των διαθέσιμων ημερομηνιών, το δικαστήριο κατέληξε στις 4 Οκτωβρίου 2027.

Σε δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, η μητέρα του Άλκη, Μελίνα Κακουλίδου, ανέφερε: «Άντεξα την απώλεια του παιδιού μου, θα αντέξω και τις αναβολές του Δικαστηρίου. Θα είμαι εδώ όσες φορές κι αν χρειαστεί για να δικαιωθεί η μνήμη του Άλκη και να μην κλάψει άλλη μάνα άδικα το παιδί της».

Υπενθυμίζεται ότι στην υπόθεση εμπλέκονται 12 νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ —οι οποίοι έδωσαν όλοι το «παρών» στη δικαστική αίθουσα— και παραμένουν έγκλειστοι μετά την πρωτόδικη απόφαση. Σε πρώτο βαθμό, επτά από αυτούς καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πολυετείς ποινές ως συναυτουργοί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ενώ στους υπόλοιπους πέντε επιβλήθηκαν πρόσκαιρες ποινές κάθειρξης για απλή συνέργεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία στο Εφετείο ξεκινά ουσιαστικά από μηδενική βάση για τους περισσότερους κατηγορούμενους, χωρίς το δευτεροβάθμιο δικαστήριο να δεσμεύεται από τις πρωτόδικες ποινές. Αυτό συμβαίνει διότι τον Ιούλιο του 2023, λίγες ημέρες μετά το τέλος της πρώτης δίκης, ο τέως προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Νίκος Καλλίδης, είχε ασκήσει έφεση ζητώντας αυστηρότερη τιμωρία.