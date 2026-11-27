Ο Αντώνης Πανούτσος πέθανε σε ηλικία 78 ετών, έπειτα από μακρά και σοβαρή περιπέτεια υγείας. Ο δημοσιογράφος νοσηλευόταν για μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», αφού είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η είδηση έγινε γνωστή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Ο γνωστός αθλητικογράφος αντιμετώπισε από την αρχή ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση, η οποία επιδεινώθηκε κατά τη νοσηλεία του.

Η νοσηλεία στον «Ευαγγελισμό»

Η περιπέτεια της υγείας του άρχισε στα μέσα Ιουλίου, όταν μεταφέρθηκε στα Επείγοντα με υψηλό πυρετό και έντονη αδιαθεσία. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Η λοίμωξη εξελίχθηκε σε εικόνα εγκεφαλίτιδας και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Ο Αντώνης Πανούτσος νοσηλευόταν στον «Ευαγγελισμό» από τα τέλη Ιουλίου του 2026, ενώ τα τελευταία 24ωρα υποστηριζόταν μηχανικά και η κατάσταση της υγείας του είχε καταστεί μη αναστρέψιμη.

Η διαδρομή του Αντώνη Πανούτσου στη δημοσιογραφία

Γεννήθηκε το 1948 στην Καλλίπολη του Πειραιά και είχε καταγωγή από την Ύδρα. Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του πορεία το 1969 στην εφημερίδα «Τα Σημερινά».

Έζησε για χρόνια στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Μεγάλη Βρετανία και στο τότε Δυτικό Βερολίνο. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1984 και συνέχισε την επαγγελματική του διαδρομή στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Ασχολήθηκε με τον ειδικό περιοδικό Τύπο της μοτοσυκλέτας, αναλαμβάνοντας την έκδοση των περιοδικών «Μοτό» και «Οζ». Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε ως DJ, ενώ η μουσική παρέμεινε ένα από τα βασικά ενδιαφέροντά του.

Η παρουσία του στον αθλητικό Τύπο και την τηλεόραση

Ο Αντώνης Πανούτσος αρθρογράφησε στις εφημερίδες «Φως των Σπορ», «Φίλαθλος», «Το Βήμα» και «Sportday». Ιδιαίτερη ήταν η πολυετής παρουσία του στον «Φίλαθλο», όπου ανέπτυξε το προσωπικό ύφος του στον σχολιασμό της αθλητικής επικαιρότητας.

Είχε παρουσία στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση, συνεργαζόμενος μεταξύ άλλων με το MEGA και τον ΣΚΑΪ. Έγραψε επίσης βιβλία αθλητικού και χιουμοριστικού περιεχομένου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το βιβλίο «Ο Κόκκινος», το οποίο συνέγραψε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.

Δήλωνε οπαδός του Ολυμπιακού, ενώ εξέφραζε τον θαυμασμό του για την ΑΕΚ της εποχής του Ντούσαν Μπάγεβιτς, την οποία θεωρούσε την πιο θεαματική ομάδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η συνεργασία με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Κομβικό μέρος της επαγγελματικής πορείας του υπήρξε η συνεργασία του με τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Οι δύο δημοσιογράφοι παρουσίασαν μαζί την «Αθλητική Κυριακή» και αποτέλεσαν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα δίδυμα της αθλητικής ενημέρωσης.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2002 παρουσίασαν καθημερινά την εκπομπή «Tora Tora Tora», με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Από το 2003 συνεργάζονταν και στον ΣΠΟΡ FM, μέσα από ραδιοφωνική εκπομπή.

Η πολιτική δραστηριότητα και η ΕΡΤ

Η δράση του Αντώνη Πανούτσου επεκτάθηκε και στην πολιτική. Στις 13 Νοεμβρίου 2018 ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του με τη Νέα Δημοκρατία στον Δυτικό Τομέα της Β΄ Αθηνών.

Συμμετείχε στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, χωρίς να εκλεγεί. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους διορίστηκε ειδικός σύμβουλος στην ΕΡΤ, με αρμοδιότητες που συνδέονταν με τον σχεδιασμό προγράμματος της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης.