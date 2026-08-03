Οι δορυφόροι δείχνουν τα δύο ενεργά μέτωπα στη Δ. Αττική

Σε δύο βασικές ζώνες εξακολουθεί να καίει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, σύμφωνα με τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα που επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr. Η εικόνα αφορά το πρωί της Δευτέρας 3 Αυγούστου και καταγράφει τις ενεργές εστίες που παραμένουν στο πεδίο.

Η πρώτη ζώνη εντοπίζεται στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ήδη καμένης περιοχής, γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα, στις πλαγιές του όρους Κιθαιρώνα.

Το δεύτερο και μεγαλύτερο ενεργό μέτωπο βρίσκεται νοτιότερα, στην ορεινή περιοχή του όρους Πατέρα, βορειοανατολικά των Μεγάρων. Εκεί καταγράφεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση θερμών σημείων, σύμφωνα με την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ.

Τα τελευταία δορυφορικά στοιχεία δείχνουν ότι η πυρκαγιά παρέμενε ενεργή και τις πρωινές ώρες, με αρκετές εστίες να συνεχίζουν να καίνε στη Δυτική Αττική.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών διευκρινίζει ότι η συγκεκριμένη αποτύπωση δεν αποτελεί νέα εκτίμηση της συνολικής καμένης έκτασης. Στόχος της είναι η καταγραφή των ενεργών εστιών, όπως αυτές καταγράφηκαν στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας.

Στον χάρτη που συνοδεύει την ανάλυση, με πορτοκαλί χρώμα αποτυπώνονται οι εκτάσεις που κάηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Με κίτρινο σημειώνονται οι ενεργές εστίες που εξακολουθούν να καταγράφονται, ενώ με μπλε και πράσινο εμφανίζονται οι καμένες εκτάσεις των δύο προηγούμενων μηνών.