Ταξίδια μόνο με νέα ταυτότητα ή διαβατήριο από σήμερα

Από σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, όσοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες. Οι γνωστές «μπλε» ταυτότητες παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για μετακινήσεις στις χώρες της Ζώνης Σένγκεν. Οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα, είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο.

Η αλλαγή εφαρμόζεται, επειδή οι παλιές ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η προθεσμία των τελευταίων ημερών οδήγησε χιλιάδες πολίτες στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση νέας ταυτότητας. Η αυξημένη ζήτηση είχε ως αποτέλεσμα να πιεστεί το σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενίσχυσε τα Γραφεία Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας και επέκτεινε το ωράριο λειτουργίας τους. Από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από 22 σε 14 λεπτά. Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν εκδοθεί περισσότερες από 4,15 εκατομμύρια νέες ταυτότητες.

Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά για όλες τις συναλλαγές μέσα στην Ελλάδα. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τη χρήση τους ως ταξιδιωτικών εγγράφων για μετακινήσεις στο εξωτερικό.

Η έκδοση της νέας ταυτότητας γίνεται έπειτα από ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr. Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε Γραφείο Έκδοσης Δελτίων Ταυτότητας, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και την ημέρα και ώρα που επιθυμούν.

Κατά την προσέλευση στην αστυνομική υπηρεσία απαιτείται η έκδοση των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών παραβόλων και η ύπαρξη ψηφιακής φωτογραφίας. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στην υπηρεσία ή να έχει αναρτηθεί μέσω της εφαρμογής myPhoto από πιστοποιημένο φωτογράφο.

Το κόστος έκδοσης της νέας ταυτότητας ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ για τους πολύτεκνους διαμορφώνεται στα 5 ευρώ. Επιπλέον καταβάλλεται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η νέα ταυτότητα εκδίδεται σε περίπου επτά ημέρες. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημερώνονται αυτόματα διασυνδεδεμένες δημόσιες υπηρεσίες, όπως η ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet. Για την επικαιροποίηση των στοιχείων σε τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και άλλους ιδιωτικούς φορείς απαιτείται ενέργεια από τον ίδιο τον πολίτη.