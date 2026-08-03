Καταγγελία εποχικών πυροσβεστών- Κλοπές σε οχήματα την ώρα της μάχης με τη φωτιά

Όπως καταγγέλλεται σε ανάρτηση στη σελίδα των Εποχικών Πυροσβεστών, άγνωστα άτομα φέρεται να προκάλεσαν φθορές σε οχήματα πυροσβεστών στη Μαγούλα και να αφαίρεσαν ζάντες, την ώρα που οι δυνάμεις επιχειρούσαν στα μέτωπα των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, άγνωστα άτομα φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν την απουσία των πυροσβεστών και να προκάλεσαν ζημιές στα προσωπικά τους οχήματα, αφαιρώντας μεταξύ άλλων ζάντες.

Οι εποχικοί πυροσβέστες κάνουν λόγο για περιστατικά που προκαλούν αγανάκτηση, καθώς, όπως αναφέρουν, οι συνάδελφοί τους βρίσκονταν στο πεδίο για να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες.

Φωτογραφία/Εποχικοί Πυροσβέστες

«Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάρτηση, καλώντας την κοινωνία να κρίνει τα γεγονότα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα περιστατικά, ενώ δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την καταγγελία.