Αργολίδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος που αγνοούνταν -Δύο συλλήψεις

Με τον πιο τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 58χρονου που αγνοούνταν από τις 24 Ιουλίου στην Αργολίδα.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντιας, στον Δήμο Ναυπλιέων. Η σορός του βρέθηκε σε μεγάλη απόσταση από το σημείο στα Ίρια, όπου είχε εντοπιστεί εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητό του τις πρώτες ημέρες των ερευνών.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του είχαν συμμετάσχει αστυνομικοί της Ασφάλειας Ναυπλίου και δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, ενώ είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμη και drones για τον έλεγχο των δύσβατων σημείων της ευρύτερης περιοχής.

Ο 58χρονος, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία. Η εξαφάνισή του έγινε αντιληπτή όταν δεν πήγε, όπως συνήθιζε, να φροντίσει την ηλικιωμένη μητέρα του και οι συγγενείς του δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Η σορός μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή, από την οποία αναμένεται να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια και ο χρόνος θανάτου, αλλά και να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας συνελήφθησαν δύο άνδρες ινδικής καταγωγής. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό για ποια αδικήματα συνελήφθησαν ούτε έχει αποσαφηνιστεί επισήμως εάν συνδέονται με τον θάνατο του 58χρονου.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και οι επίσημες ανακοινώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που αναμένεται να ρίξουν φως στη μυστηριώδη υπόθεση.

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