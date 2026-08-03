Σύμη: Σώοι οι 7 επιβαίνοντες – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον αγνοούμενο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, μετά το περιστατικό με ιστιοπλοϊκό από το οποίο βρέθηκαν στη θάλασσα οκτώ επιβαίνοντες. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν διασώσει επτά άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα. Οι δύο κατάφεραν να φτάσουν στην περιοχή του Πανορμίτη, όπου εντοπίστηκαν και ειδοποίησαν τις αρχές.

Αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στις έρευνες συμμετείχαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα έφτασε μόνη της στην ακτή κολυμπώντας. Στη συνέχεια αλιευτικό σκάφος την εντόπισε και την περισυνέλεξε.

Λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλήρωμα σκάφους του Λιμενικού εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα στη θάλασσα. Έτσι, ο αριθμός των διασωθέντων ανέβηκε στους επτά.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον εντοπισμό του όγδοου επιβαίνοντα, ενός άνδρα που εξακολουθεί να αγνοείται. Από τις πρώτες πρωινές ώρες πλωτό του Λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.