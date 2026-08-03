Κεφαλονιά επέλεξε ο Γιασικεβίτσιους για τις διακοπές του

Την Κεφαλονιά επέλεξε και φέτος για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Ο Λιθουανός προπονητής της Φενέρμπαχτσε βρέθηκε στο νησί μαζί με τη σύζυγό του, Άννα Δούκα, και τα δύο παιδιά τους, λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Η οικογένεια πέρασε στιγμές χαλάρωσης στις παραλίες του νησιού και απόλαυσε τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου. Στο πρόγραμμά τους βρέθηκαν ακόμη το Φισκάρδο και η Άσσος, όπου δοκίμασαν τοπικές γεύσεις.

Ο «Σάρας» διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, τόσο λόγω της πολυετούς παρουσίας του στον Παναθηναϊκό όσο και εξαιτίας της οικογένειάς του, καθώς η σύζυγός του είναι Ελληνίδα.

Τις εικόνες από τις διακοπές του μοιράστηκε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση: «Καλοκαίρι και Ελλάδα. Ο τέλειος συνδυασμός».

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Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα εκατοντάδες σχόλια και ευχές από φίλους και φιλάθλους, με πολλούς να εκφράζουν τη χαρά τους που ο Γιασικεβίτσιους συνεχίζει να επιλέγει την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του αποδράσεις.