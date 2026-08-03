Ένα μνημείο για τους ήρωες της φωτιάς

Συγγενείς, συνάδελφοι και κάτοικοι τίμησαν τη μνήμη του Παντελή Διαμαντάκη και του Μανώλη Στρατιδάκη – Η ελληνική σημαία κυματίζει στο σημείο της τραγωδίας.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε την Κυριακή 2 Αυγούστου τρισάγιο στη μνήμη των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, στη μεγάλη φωτιά της Κρύας Βρύσης Ρεθύμνου.

Στο σημείο όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης βρέθηκαν συγγενείς, συνάδελφοι, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής, για να τιμήσουν τη μνήμη τους και να αποτίσουν φόρο τιμής στη θυσία τους.

Το μνημείο

Μέσα στο καμένο τοπίο, ανάμεσα στους απανθρακωμένους κορμούς, έχει στηθεί ένα μικρό μνημείο. Η ελληνική σημαία κυματίζει στο σημείο της τραγωδίας, ενώ κάτω από αυτήν έχουν τοποθετηθεί οι φωτογραφίες των δύο πυροσβεστών, λευκά λουλούδια και αναμμένα κεριά.

Τη διαμόρφωση του χώρου ανέλαβαν, με δική τους πρωτοβουλία, οι συνάδελφοί τους από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγίας Φωτεινής, θέλοντας να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των δύο ανθρώπων με τους οποίους έδωσαν μαζί τόσες μάχες απέναντι στις φλόγες.

Το τρισάγιο τελέστηκε με σεβασμό και σιωπή. Για τις οικογένειες και τους συναδέλφους τους, ο πόνος παραμένει βαρύς. Η σημαία που υψώθηκε στον τόπο όπου χάθηκαν θα θυμίζει πλέον σε όλους τους δύο πυροσβέστες που δεν επέστρεψαν από την τελευταία τους επιχείρηση.

Ο Παντελής Διαμαντάκης και ο Μανώλης Στρατιδάκης έχασαν τη ζωή τους στις 29 Ιουλίου, όταν περικυκλώθηκαν από τις φλόγες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο.