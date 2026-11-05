LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Alpha News

Alpha News

18:50
ALPHA NEWS

Νέο γήπεδο Παναθηναϊκού: Ο Δήμαρχος Αθηναίων δοκιμάζει και ξεναγεί!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
05/11/2026 11:36
Νέο γήπεδο Παναθηναϊκού: Ο Δήμαρχος Αθηναίων δοκιμάζει και ξεναγεί!
Με γοργούς ρυθμούς η κατασκευή του γηπέδου στον Βοτανικό ΙΝΤΙΜΕ

Εντυπωσιακή πρόοδο στα έργα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αποκαλύπτει με το βίντεο από την αυτοψία του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δοκιμάζει τα πρώτα δείγματα καθισμάτων και μας ξεναγεί από την αίθουσα Τύπου μέχρι τον αγωνιστικό χώρο.

Προβάλλοντας από διαφορετικές γωνίες το νέο γήπεδο, είναι πλέον ορατή η πρόοδος των έργων. Φέρνοντας χαμόγελα στους φιλάθλους και ανυπομονησία για την ολοκλήρωση του

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης