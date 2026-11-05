Νέο γήπεδο Παναθηναϊκού: Ο Δήμαρχος Αθηναίων δοκιμάζει και ξεναγεί!
Εντυπωσιακή πρόοδο στα έργα για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αποκαλύπτει με το βίντεο από την αυτοψία του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Δοκιμάζει τα πρώτα δείγματα καθισμάτων και μας ξεναγεί από την αίθουσα Τύπου μέχρι τον αγωνιστικό χώρο.
Προβάλλοντας από διαφορετικές γωνίες το νέο γήπεδο, είναι πλέον ορατή η πρόοδος των έργων. Φέρνοντας χαμόγελα στους φιλάθλους και ανυπομονησία για την ολοκλήρωση του
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