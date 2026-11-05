Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο: Με πανό και συνθήματα οι φοιτητές

Φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί συγκεντρώνονται σήμερα στα Προπύλαια, στο πλαίσιο νέου πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου στο κέντρο της Αθήνας. Βασικό αίτημα των συμμετεχόντων είναι η υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης.

Στη συγκέντρωση εμφανίζονται πανό και συνθήματα που συνδέουν τις διεκδικήσεις στην Ελλάδα με τις κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών στη Γαλλία. Μέλη φοιτητικών συλλόγων που βρέθηκαν στα Προπύλαια κρατούν πανό με το σύνθημα: «Από την Ελλάδα μέχρι τη Γαλλία, θέλουμε δημόσια και δωρεάν Παιδεία».

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Η κινητοποίηση στην Αθήνα ακολουθεί το προηγούμενο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο. Στο επίκεντρο παραμένει η διεκδίκηση πρόσβασης σε δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση για μαθητές και φοιτητές.

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα.

Στάση εργασίας της ΟΛΜΕ για τους εκπαιδευτικούς

Η ΟΛΜΕ έχει ανακοινώσει διευκολυντική στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 14:00, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αναφέρει: «Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν».