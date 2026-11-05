Νέες καταγγελίες για τον “εγκέφαλο” της ΜΚΟ

Νέες καταγγελίες αναφορικά με την δράση του “εγκέφαλου” της “βιτρίνας” ΜΚΟ έρχονται στο φως.

Φαίνεται πως ο 37χρονος πρόεδρος της ΜΚΟ ισχυριζόταν πως ήταν πρόεδρος σε φιλοζωική οργάνωση, για να ενισχύσει το φιλανθρωπικό του προφίλ.

Αποκλειστικά στην εκπομπή της Super Κατερίνα, μιλάει ο ιδρυτής της φιλοζωικής “Αδέσποτες Πατούσες”, για τους ισχυρισμούς του 37χρονου.