Γήπεδο Βοτανικού: Φωτογραφίες από το στέγαστρο

Τα πρώτα τμήματα από το στέγαστρο στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, έφτασαν πριν από λίγες ώρες στο εργοτάξιο. Πρόκειται για κομμάτια από μία σύνθετη, ξεχωριστή αρχιτεκτονική κατασκευή με ιδιαίτερες προδιαγραφές. Γι αυτό και η συναρμολόγησή θα χρειαστεί πολλούς μήνες.

Τις φωτογραφίες δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας μαζί με την δήλωση: “Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, συνεχίζουμε δυνατά”.