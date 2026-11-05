Πύργος: Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονη – Στο νοσοκομείο το κορίτσι

Μία 12χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον Πύργο Ηλείας, στη διασταύρωση των οδών Πατρών και Δεληγιάννη.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, παρείχε πρώτες βοήθειες στο παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης δεν έχει γίνει γνωστή. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η παράσυρση εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.

Η επέμβαση του ΕΚΑΒ στη διασταύρωση Πατρών και Δεληγιάννη

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, καθώς συνέβη σε κεντρική διασταύρωση του Πύργου. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα, προσέφεραν την απαραίτητη φροντίδα στην 12χρονη και έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της για ιατρική αξιολόγηση.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για την κλινική της εικόνα ή για την πορεία της υγείας της.

Η Τροχαία Πύργου διερευνά το τροχαίο

Την προανάκριση για το τροχαίο στον Πύργο έχει αναλάβει η Τροχαία. Οι αρμόδιες αρχές συλλέγουν και αξιολογούν τα δεδομένα του περιστατικού, ώστε να αποσαφηνίσουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο παρέσυρε τη 12χρονη.