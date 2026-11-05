Κατερίνη: Συνελήφθη 38χρονος για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης

Συνολικά 20.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα φέρεται να απέσπασε ένας 38χρονος από 75χρονη στην Κατερίνη, έπειτα από τηλεφωνική απάτη με το πρόσχημα της προστασίας της.

Ο άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του συνεργού του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η απάτη οργανώθηκε με τη συμμετοχή δύο ατόμων. Αρχικά, συνεργός του 38χρονου τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και παρουσιάστηκε ως αστυνομικός.

Με αυτό το πρόσχημα, έπεισε την 75χρονη να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι της. Της είπε ότι έπρεπε να τα παραδώσει, δήθεν για να διασφαλιστεί η προστασία της.

Η γυναίκα πείστηκε από όσα της είπε ο άγνωστος στο τηλέφωνο και συγκέντρωσε τα πολύτιμα αντικείμενα και τα χρήματά της.

20.000 ευρώ η συνολική λεία

Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από την 75χρονη 10.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα συνολικής αξίας άλλων 10.000 ευρώ.

Τα χρήματα και τα κοσμήματα παρέλαβε ο 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση. Η συνολική αξία όσων αφαιρέθηκαν από την ηλικιωμένη ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

Αναζητούν τον συνεργό του 38χρονου

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του συνεργού που τηλεφώνησε στην 75χρονη και προσποιήθηκε τον αστυνομικό.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δύο εμπλεκόμενοι να έχουν συμμετάσχει και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 38χρονου αναμένεται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.