Έκτακτο: Φεγγίτης έπεσε πάνω σε μαθητή σε σχολείο

Συναγερμός το πρωί στο 1ο Γυμνάσιο Υμηττού.

Όπως ενημέρωσε ο Διευθυντής του Σχολείου, σήμερα 5-11-2026 κατά τη διάρκεια του μαθήματος της 1ης ώρας έπεσε πάνω σε μαθητή το παράθυρο (φεγγίτης) της 201 αίθουσας. Ο μαθητής τραυματίστηκε, ευτυχώς μόνο στο χέρι, και διακομίζεται στο νοσοκομείο από τον πατέρα του. Μετά από επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου και την Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας το σχολείο θα κλείσει και οι μαθητές θα αποχωρήσουν γύρω στις 10:45, ώστε κλιμάκιο του Δήμου να ελέγξει όλες τις αίθουσες του κτιρίου.