Νεκρό βρέφος: Διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης που εμπλέκονται στην υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη.
Σύμφωνα με πληροφορίες η δίωξη αφορά, ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση.
Ο κατάλογος είναι “μακρύς” καθώς ο 26χρονος Αφγανός διώκεται ποινικά για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο κάτω των 12 ετών, ενώ φέρεται να κατέθεσε ψευδώς. Ακόμη στην κατοχή του βρέθηκαν πυρομαχικά.
Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους πρόκειται να περάσει στα χέρια του ανακριτή, ενώ αναμένεται να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης.
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