Φωτιά στο Αρχοντικό Παιανίας- Σηκώθηκαν ελικόπτερα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Στο έργο της πυροσβεστικής συμβάλλουν εθελοντές, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες.