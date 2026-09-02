Κυψέλη: Νέος σοκαριστικός ισχυρισμός για το βρέφος

Ο 43χρονος, ο Αφγανός και η 38χρονη Γερμανίδα από το διαμέρισμα της Κυψέλης, οδηγούνται στον ανακριτή για να απολογηθούν. Η διαδικασία αφορά τις ποσότητες των ναρκωτικών, που βρέθηκαν στο κατάλυμα όπου διέμεναν, μέσα στο οποίο οι αστυνομικοί βρήκαν το νεκρό βρέφος στην βαλίτσα, ενώ διώκονται και για μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού.

Ωστόσο οι αρχές σχηματίζουν νέα δικογραφία εναντίον τους για ανθρωποκτονία, μετά την αποκάλυψη της ιατροδικαστικής εξέτασης ότι το μόλις 8 μηνών βρέφος είχε δολοφονηθεί με 18 μαχαιριές στην πλάτη.

Οι αστυνομικοί αναμένουν από την εισαγγελία το «πράσινο φως» για τη δειγματοληψία γενετικού υλικού από τους κατηγορούμενους και τα παιδιά για να διαπιστωθεί αν όντως αποτελούν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο 43χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι χτύπησε με μαχαίρι τον πάγο γύρω από την σορό στην προσπάθειά του να τον αφαιρέσει.