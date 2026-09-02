Νεκρός σκύλος από πυροβολισμό

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε, όταν 50χρονος πυροβόλησε και σκότωσε σκύλο στο Πλανητέρο Κλειτορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μας μεταφέρει η Βικτωρία Δαράτου, ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε το αδέσποτο ζώο με κυνηγετικό όπλο και να εγκατέλειψε το σημείο. Οι αστυνομικοί, μετά από έρευνα τον ταυτοποίησαν. Ο 50χρονος πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Κλειτορίας όπου και συνελήφθη.

Μετά την έρευνα των αστυνομικών στο αυτοκίνητο του άνδρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

22 φυσίγγια

μία θηκη μεταφοράς κυνηγετικού όπλου

Ακόπη ο 50χρονος είχε στην κατοχή του τρία νόμιμα κυνηγετικά όπλα τα οποία επίσης κατασχέθηκαν.