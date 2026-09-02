Ζάκυνθος: Συνελήφθησαν δύο 41χρονοι για εγκληματική οργάνωση

Με τα όπλα και τα ναρκωτικά

Όπλα και πυρομαχικά είχαν εντοπιστεί σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στη σύλληψη δύο 41χρονων, οι οποίοι φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση που είχε βρεθεί στο στόχαστρο των Αρχών στη Ζάκυνθο, προχώρησαν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών.

Οι δύο άνδρες, που είχαν ταυτοποιηθεί συνελήφθησαν στη Ζάκυνθο, σε εκτέλεση σχετικών ενταλμάτων.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δράση τόσο στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών όσο και στην παράνομη κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ένας από τους δύο 41χρονους φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στην ομάδα, έχοντας αναλάβει τον συντονισμό της παράνομης διακίνησης όπλων. Ο δεύτερος 41χρονος φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του.

Η ταυτοποίηση των δύο ανδρών προέκυψε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών, την επεξεργασία και διασταύρωση στοιχείων και τις υπόλοιπες αστυνομικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από την Δίωξης Ναρκωτικών.

Οι κρύπτες με τον οπλισμό

Η έρευνα είχε οδηγήσει σε αστυνομική επιχείρηση σε συγκρότημα ενοικιαζόμενων δωματίων στη Ζάκυνθο, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά κατασκευασμένες κρύπτες μέσα σε ντουλάπες υπνοδωματίων.

Οι κρύπτες είχαν δημιουργηθεί πίσω από ψευδοτοίχους και άνοιγαν με τη χρήση ειδικού ηλεκτρικού μηχανισμού και κωδικού, προκειμένου να μην είναι εύκολα αντιληπτές.

Στο εσωτερικό τους βρέθηκε σημαντικός οπλισμός, με τις Αρχές να κατάσχουν συνολικά 9 λειτουργικά πιστόλια, 22 γεμιστήρες και 2.372 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.

Παράλληλα, κατασχέθηκε κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο, καθώς και διάφορα άλλα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων μαχαίρια, αναδιπλούμενοι σουγιάδες, σιδερογροθιά και τσεκούρι.

Κατά τις έρευνες είχαν εντοπιστεί ακόμη 13 χρυσές λίρες Αγγλίας, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ηλεκτρονικός υπολογιστής, ασύρματος, καταγραφικά ασφαλείας, φορητά μέσα αποθήκευσης και άλλα ευρήματα.