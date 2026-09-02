Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας στη Θήβα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μύτικας του Δήμου Θηβαίων.

Η πυροσβεστική ενημερώθηκε λίγο πριν τις 14:00 και άμεσα κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 16 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν οχτώ αεροσκάφη, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά έχει ανοίξει.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες και μηχάνημα έργου από το Δήμο Θηβαίων.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ, λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .