Θάνατος 15χρονου με πατίνι: Σε δωρεά οργάνων προχωρούν οι γονείς του

Σε μια μεγαλοπρεπή κίνηση, προχωρούν οι γονείς του 15χρονου, που έφυγε από τη ζωή, μετά από σοβαρό ατύχημα με πατίνι στην Κυψέλη.

Προχωρούν στην δωρεά οργάνων του παιδιού τους, σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.

Το περιστατικό, είχε συμβεί στις 23 Αυγούστου 2026, όταν ανετράπη το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ενώ οι γιατροί, υπέβαλλαν το παιδί σε κρανιεκτομή.

Ο νεαρός, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που κατέβαλλαν οι γιατροί, δεν τα κατάφερε, και ο πατέρας του 15χρονου, αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα του παιδιού του.