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Είκοσι πράξεις για τον Νικήτα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/09/2026 14:53
Είκοσι πράξεις για τον Νικήτα
Νικήτασ Γεμιστός / Facebook

Τέσσερις μήνες έχουν περάσει από τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού και οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένεια του και οι φίλοι του, δεν τον ξεχνούν.
Αποφάσισαν να μετατρέψουν τον πόνο τους σε κοινωνική προσφορά.

Θέλουν το όνομα του Νικήτα, όπως αναφέρουν στο μήνυμά τους, να μη συνδεθεί μόνο με το πένθος αλλά να γίνει συνώνυμο της ελπίδας και της ζωής.

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Διαβάστε την ανάρτηση της αδερφής του.

Πηγή φωτό- βίντεο: Ελεάννα Γεμιστού / Facebook

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