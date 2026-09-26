Βίντεο: Φωτιά στην Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
Αναστάτωση στην Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε καθαριστήριο επαγγελματικού εξοπλισμού .
Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 23:30, σε βαγόνια με ιματισμό, κυρίως πετσέτες και σεντόνια, και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα βαγόνια που βρίσκονταν στον χώρο. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, καθώς στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Δήμου και της Περιφέρειας, με τη συνδρομή 10 υδροφόρων οχημάτων και συνολικά 40 ατόμων προσωπικού.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις