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Βίντεο: Φωτιά στην Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/09/2026 11:06

Αναστάτωση στην Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε καθαριστήριο επαγγελματικού εξοπλισμού .

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 23:30, σε βαγόνια με ιματισμό, κυρίως πετσέτες και σεντόνια, και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα βαγόνια που βρίσκονταν στον χώρο. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, καθώς στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Δήμου και της Περιφέρειας, με τη συνδρομή 10 υδροφόρων οχημάτων και συνολικά 40 ατόμων προσωπικού.

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