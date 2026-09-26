Βίντεο: Φωτιά στην Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.

Αναστάτωση στην Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε καθαριστήριο επαγγελματικού εξοπλισμού .

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 23:30, σε βαγόνια με ιματισμό, κυρίως πετσέτες και σεντόνια, και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε άλλα βαγόνια που βρίσκονταν στον χώρο. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη, καθώς στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Δήμου και της Περιφέρειας, με τη συνδρομή 10 υδροφόρων οχημάτων και συνολικά 40 ατόμων προσωπικού.