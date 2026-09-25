Αποκλειστικό βίντεο: Το πλοίο έχει “χαθεί” στους καπνούς

Σε αποκλειστικό βίντεο που έστειλε στο Αlphanews, αναγνώστης, καταγράφεται το πλοίο «BLUE CARRIER 2» που πήρε φωτιά μετά τις 8 το πρωί βόρεια της Μυκόνου, να έχει “χαθεί” από τους καπνούς που το έχουν καλύψει.

Σώο έφτασε στο λιμάνι της Τήνου, το πλήρωμα του πλοίου, με τη βοήθεια του Λιμενικού Σώματος μετά από την επιχείρηση διάσωσης που οργανώθηκε.

Υπενθυμίζεται πως στο οχηματαγωγό πλοίο «BLUE CARRIER 2» ξέσπασε φωτιά στις 8:57 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να σβηστεί η φωτιά και να διασωθεί το πλήρωμα.

Πηγή βίντεο: Tinostoday.gr