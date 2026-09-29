Μύκονος: Απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος της πολεοδομίας

Την απομάκρυνση του προϊστάμενου της πολεοδομίας Μυκόνου διέταξε η εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία απέστειλε σχετικό έγγραφο στον δήμαρχο του νησιού ώστε να μεριμνήσει για την απομάκρυνσή του από τα καθήκοντά του στην υπηρεσία.

Η απόφαση πάρθηκε καθώς η έρευνα στην πολεοδομία βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται πως στις 17 Σεπτεμβρίου η αστυνομία έκανε έφοδο στην υπηρεσία, για έλεγχο. Είχε προηγηθεί, σωρεία παραγγελιών προς την υπηρεσία, οι οποίες είχαν μείνει χωρίς απάντηση.

Η έρευνα έχει προχωρήσει στις ενέργειες του προϊστάμενου της υπηρεσίας και αφορά μία σειρά από αδικήματα.

Έρευνα στο σπίτι του προϊστάμενου

Οι αρχές ερεύνησαν και το σπίτι του προϊστάμενου της υπηρεσίας. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, έγγραφα που αφορούν την λειτουργία της πολεοδομίας καθώς και έναν αμφορέα.

Οι επανειλλημένες παραγγελίες της εισαγγελίας

Οι αναπάντητες παραγγελίες στην πολεοδομία οδήγησαν στην έφοδο της αστυνομίας. Η υπηρεσία φέρεται να μην εκτελούσε ορισμένους ελέγχους σε ακίνητα, γεγονός που οδήγησε την εισαγγελία να διατάξει έρευνα σχετικά με την λειτουργία της.