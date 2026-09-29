Παρεμπόριο στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης

Σε 463 ελέγχους προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη από τις 21 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του παρεμπορίου. Οι έλεγχοι έγιναν σε λαϊκές αγορές και στις γύρω περιοχές, με αποτέλεσμα 5 συλλήψεις, 6.000 ευρώ σε διοικητικά πρόστιμα, 17 δικογραφίες και 709 κατασχεμένα προϊόντα.

Οι έλεγχοι στις λαϊκές αγορές

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης έχει συγκροτήσει ειδική ομάδα για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Η ομάδα συνεργάζεται με αστυνομικούς των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων και τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στοχευμένα, κυρίως σε σημεία όπου υπάρχει έντονη αγοραστική κίνηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι παρυφές των λαϊκών αγορών, με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας.

5 συλλήψεις και 17 δικογραφίες

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Τούμπας, Χαριλάου, Ανάληψης, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας.

Συνολικά, ελέγχθηκαν 463 άτομα. Από τους ελέγχους προέκυψαν 5 συλλήψεις, ενώ σχηματίστηκαν 17 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν 6 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 6.000 ευρώ.

709 προϊόντα παρεμπορίου κατασχέθηκαν

Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 709 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.