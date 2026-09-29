Νίσυρος: Ιστιοφόρο προσάραξε στο βορειοανατολικό λιμάνι
Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Λιμενικό, για ιστιοφόρο σκάφος το οποίο προσάραξε στο βορειοανατολικό λιμάνι της Νισύρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ιστιοφόρο επεβαίνουν 4 γερμανοί τουρίστες. Στο σημείο έσπευσε ένα πλοίο του λιμενικού και ένα αλιευτικό καϊκι προκειμένου να αποκολληθεί το ιστιοφόρο.
Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.
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