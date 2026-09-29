Νίσυρος: Ιστιοφόρο προσάραξε στο βορειοανατολικό λιμάνι

Το σκάφος προσάραξε σε λιμάνι του νησιού

Το σκάφος προσάραξε σε λιμάνι του νησιού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Λιμενικό, για ιστιοφόρο σκάφος το οποίο προσάραξε στο βορειοανατολικό λιμάνι της Νισύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ιστιοφόρο επεβαίνουν 4 γερμανοί τουρίστες. Στο σημείο έσπευσε ένα πλοίο του λιμενικού και ένα αλιευτικό καϊκι προκειμένου να αποκολληθεί το ιστιοφόρο.

Στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.