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Νίσυρος: Ιστιοφόρο προσάραξε στο βορειοανατολικό λιμάνι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/09/2026 15:57
Νίσυρος: Ιστιοφόρο προσάραξε στο βορειοανατολικό λιμάνι
Το σκάφος προσάραξε σε λιμάνι του νησιού ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Συναγερμός σήμανε το πρωί στο Λιμενικό, για ιστιοφόρο σκάφος το οποίο προσάραξε στο βορειοανατολικό λιμάνι της Νισύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ιστιοφόρο επεβαίνουν 4 γερμανοί τουρίστες. Στο σημείο έσπευσε ένα πλοίο του λιμενικού και ένα αλιευτικό καϊκι προκειμένου να αποκολληθεί το ιστιοφόρο.

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Στο σημείο έσπευσε το Λιμενικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

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