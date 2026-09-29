“Λαμπάδιασε” κλιματιστικό στο κέντρο της Αθήνας
Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στη Σίνα
Πυρκαγιά ξέσπασε χθες, αργά το βράδυ, σε κατοικία στην οδό Σίνα, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε κλιματιστικό που βρισκόταν σε μπαλκόνι.
Το συμβάν προκάλεσε κινητοποίηση στην περιοχή, ενώ για την αντιμετώπισή του τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στη Σίνα
Λόγω της φωτιάς, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σίνα, από το σημείο όπου αυτή συναντά την Ακαδημίας.
Το περιστατικό ολοκληρώθηκε και η φωτιά στο κλιματιστικό έληξε.
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