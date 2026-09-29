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“Λαμπάδιασε” κλιματιστικό στο κέντρο της Αθήνας

Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στη Σίνα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/09/2026 15:46
“Λαμπάδιασε” κλιματιστικό στο κέντρο της Αθήνας
INTIME

Πυρκαγιά ξέσπασε χθες, αργά το βράδυ, σε κατοικία στην οδό Σίνα, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε κλιματιστικό που βρισκόταν σε μπαλκόνι.

Το συμβάν προκάλεσε κινητοποίηση στην περιοχή, ενώ για την αντιμετώπισή του τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία στη Σίνα 

Λόγω της φωτιάς, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σίνα, από το σημείο όπου αυτή συναντά την Ακαδημίας.

Το περιστατικό ολοκληρώθηκε και η φωτιά στο κλιματιστικό έληξε.

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