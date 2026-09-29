Βιολάντα: «Όχι» του εισαγγελέα στην έφεση για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη
Ο εισαγγελέας Εφετών Λάρισας απέρριψε το αίτημα συγγενών των θυμάτων της έκρηξης στη «Βιολάντα» να ασκηθεί έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη της εταιρείας. Ο επιχειρηματίας παραμένει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μετά την αποφυλάκισή του στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα, η εισαγγελική απόφαση αφορά την υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργάτριες. Η αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη είχε προκαλέσει αντιδράσεις στις οικογένειες των θυμάτων.
Η απορριπτική απόφαση του εισαγγελέα Εφετών Λάρισας
Το πλήρες σκεπτικό της απόφασης του εισαγγελέα Εφετών Λάρισας δεν έχει γνωστοποιηθεί. Ωστόσο, οι συνήγοροι των συγγενών υποστηρίζουν ότι η απόρριψη δεν βασίστηκε στην ουσία της υπόθεσης, αλλά σε τυπικά δικονομικά ζητήματα.
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